Raposo Tavares: vereadores cobram governo Tarcísio sobre projeto de mobilidade

Melhoria no trânsito da rodovia foi o assunto principal da sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (12); veja

Raposo Tavares. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Durante a sessão ordinária da Câmara de Cotia desta terça-feira (12), alguns vereadores fizeram uso da tribuna para cobrar do governo de São Paulo a iniciativa do projeto de mobilidade da rodovia Raposo Tavares.









“Peço a todos aqui que estabeleçam um diálogo com o governador [Tarcísio] para que saia do papel [o projeto de mobilidade]. A população de Cotia não aguenta mais”, disse o vereador Edson Silva. “O governador Tarcísio está no seu primeiro ano de mandato, mas já deu tempo de ele analisar isso daí”, complementou.





Ao podcast Bom Papo e Cia, o prefeito Rogério Franco jogou um balde de água fria no projeto anunciado há dois anos. Ele afirmou que o governador Tarcísio de Freitas descartou a antiga proposta e que ele colocaria em prática um projeto da concessionária CCR ViaOeste [relembre no trecho do vídeo abaixo].









“PROBLEMA DO GOVERNO DE SP”





Ainda na tribuna, o vereador Sérgio Folha, um dos entusiastas do projeto de mobilidade, desde quando estava à frente da Secretaria Municipal de Habitação, disse que a Raposo Tavares “é um problema do governo de São Paulo”.





“A Raposo Tavares está no quintal do Palácio dos Bandeirantes. Será que vamos viver mais quantos anos para buscar solução do problema da Raposo? As pessoas estão perdendo emprego porque não conseguem chegar no horário certo em São Paulo”, disse.





“Quando que o estado de SP vai olhar para Cotia e dar a solução desses problemas? A cidade fez a parte dela. Fizemos o projeto funcional e executivo, agora o governo precisa investir, sim”, continuou.





O assunto também foi comentado pelos vereadores Serginho e Paulinho Lenha.





REUNIÃO





Nesta segunda-feira (11), o prefeito Rogério Franco se reuniu com alguns políticos do estado e da região para tratar do problema da Raposo. Participaram do encontro o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, e o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves.





O conteúdo da reunião não foi divulgado.