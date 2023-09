Chuva alaga avenida na região central de Cotia; VÍDEO

Sacos de lixo que estavam na frente de algumas residências foram arrastados pela água









A forte chuva que atingiu a cidade de Cotia na tarde desta quarta-feira (27) alagou a Avenida Antônio Mathias de Camargo, principal via que liga o centro do município com diversos bairros.Sacos de lixo que estavam na frente de algumas residências foram arrastados pela água. Vale lembrar que a cidade enfrentou problemas na coleta de lixo ontem (26) e segundo a prefeitura a normalização levaria até três dias (saiba mais aqui ).