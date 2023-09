Prefeitura se manifesta após bairros ficarem sem coleta de lixo em Cotia

Administração municipal falou em prazo para normalizar o serviço, mas sem citar o que ocorreu

Falta de coleta de lixo atinge diversos bairros de Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia por uma moradora do Jd. Empírio

Leonor, Portão, Colinas, Empírio, Santana, Petrópolis, Panorama, Turiguara. Esses são alguns bairros de Cotia que estão enfrentando problema com a coleta de lixo, que também atinge parte do distrito de Caucaia do Alto e da região da Granja Viana.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, informou que, “devido a um problema pontual” – mas sem dizer qual - os serviços de coleta domiciliar sofreram atrasos.





Afirmou ainda que “após a solução do problema”, a empresa informou que o serviço começará a ser normalizado ainda nesta terça-feira (26). “A expectativa é de que em dois a três dias toda a situação esteja normalizada”, disse.





Procurada, a empresa responsável pela coleta de lixo não se manifestou.