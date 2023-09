Shopping na Granja Viana terá encontro de motos

O Shopping Granja Vianna será palco da primeira edição do Encontro de Motos. Neste final de semana, os apaixonados por esse universo poderão ver de perto de perto diferentes modelos, antigos e de colecionadores. O evento deve contar com música, gastronomia e arrecadação de alimentos não-perecíveis, destinados às vítimas das enchentes que atingiram a região Sul do país.





O encontro acontece neste domingo, dia 1º de outubro, das 11h às 18h no estacionamento G3 do shopping center. Para conferir todos os detalhes, basta doar um quilo de alimento não-perecível, que deve ser depositado na cancela da entrada do estacionamento G3.