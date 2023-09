Animália Park comemora aniversário da girafa Bin com bolo temático de 1,5 metro

O oitavo aniversário de Bin foi comemorado com ações educativas realizadas por biólogos do parque; veja como foi o preparo do bolo

Girafa Bin, do Animália Park. Foto: Divulgação

A girafa Bin, do Animália Park, comemorou seu oitavo aniversário no último sábado (23) de uma maneira muito especial. O parque realizou uma série de atividades com os visitantes para festejar a data e ainda presenteou Bin com um bolo temático de 1,5 metro em formato do número 8.









Logo na entrada do Animália Reserva os visitantes recebiam um chapéu com formato de girafa e um adesivo. A programação festiva contou ainda com uma exposição de fotos na área da Savana com registros do nascimento do Bin até sua chegada no Animália e da equipe que cuida dele hoje.





Na área do Miranda da Savana, educadores ambientais realizaram atividades com os visitantes explicando a biologia das girafas.





A girafa Bin chegou ao Animália Park em outubro de 2022, vindo do Parque Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.





PREPARAÇÃO DO BOLO





O bolo de Bin foi preparado com muito carinho – e nutrientes! Coberto com hibisco, sansão do campo, acácia e escarola, a equipe de especialistas usou papelão comum e colou com goma de tapioca. “Escolhemos esses materiais por não oferecer risco de intoxicação ao animal, e cobrimos toda a estrutura com a dieta dele, inclusive fornecendo todos seus pontos nutricionais diários”, contou Jean Victor, biólogo do Animália Park.





“O bolo foi uma ação de enriquecimento ambiental, que é uma atividade que usamos muito no parque com os nossos animais e que tem o objetivo de quebrar a rotina. Nesse caso foi uma ação de enriquecimento alimentar e cognitivo”, complementou o especialista.





E Bin foi agraciado com os parabéns dos visitantes e também com a participação dos seus amigos de recinto, como as zebras, avestruzes, gnus de cauda branca, cobus do Nilo, oryx, gansos do Egito e galinhas d'angola.