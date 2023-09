Falta de água afeta escola em Cotia na higienização e preparação da merenda

Bairro está há pelo menos duas semanas com problema no abastecimento, segundo os moradores; veja o que disse a Prefeitura

EM Caputera. Foto: Google Street Views

Moradores do Caputera, em Cotia, estão passando dificuldades com a falta de água em várias ruas do bairro há pelo menos duas semanas. E isso em pleno calor extremo que vem atingindo a cidade e todo o estado de São Paulo nos últimos dias.





O problema com o abastecimento afetou, inclusive, a escola municipal do bairro. Em comunicado aos pais e responsáveis, a direção reforçou que a falta de água afetou até mesmo a higienização e a preparação da merenda dos alunos.





“Como todos sabem, estamos sem água no bairro e na escola não é diferente. Desde a semana passada, estamos com falta de água. Devido as reformas e ampliação da escola também, hoje estamos sem água no banheiro do pátio e na cozinha. Isso dificulta a higienização dos banheiros e preparação da merenda. Solicitamos caminhão-pipa novamente, porém, sem previsão de horário”, diz o texto.





“Ainda não chegou a água, o calor está demais e estamos fechando notas. Fica a critério dos pais mandar ou não [os alunos], pois nestes casos não apontamos falta. Não estamos dispensando, somente pedindo bom senso e compreensão”, complementou a direção.





Procurada, a Secretaria de Educação informou, nesta terça-feira (25), que o bairro registra problema de abastecimento de água desde a semana passada. Afirmou, no entanto, que na tarde desta segunda-feira (25) um caminhão-pipa abasteceu a caixa d'água da escola e as aulas seguem normalmente.





Reforma na EM Caputera. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A reforma contempla troca de todo o piso, substituição dos forros, revisão em toda a parte hidráulica e elétrica, manutenção e troca do telhado e pintura geral (interna e externa).



Conforme o comunicado enviado aos pais, a direção da E.M do Caputera aponta que a reforma também estaria impactando no abastecimento de água. Procurada para comentar o assunto, a prefeitura negou, e disse novamente que são as obras da Sabesp que estão afetando tanto o bairro quanto a escola.





Procurada pela reportagem, a Sabesp explicou que esteve na região mais alta do bairro Caputera e verificou que o atendimento, nesta terça-feira (26), se encontra normalizado. Ressaltou também, assim como a Educação, que realizou a entrega de caminhão-tanque, ontem (25), para apoio à escola municipal e que hoje o abastecimento já está regularizado.A Companhia informou ainda que abastece com regularidade a região do Caputera, mas que o atendimento, disse.Para reforçar o atendimento da região, a Sabesp disse que está executando a implantação de, aproximadamente, dez quilômetros de rede de forma a aumentar a oferta de água, cuja a previsão de operação é até o final deste ano.está passando por uma reforma e ampliação. Os trabalhos estão sendo executados pela, e contemplam a reforma geral da unidade, além da construção de novos ambientes. Segundo a prefeitura, a unidade ganhará quatro novas salas de aula.