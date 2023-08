Jovem diz à polícia que foi filmado ao urinar em banheiro de shopping em Cotia

Caso foi registrado no 2º Distrito Policial nessa quarta-feira (30)

Imagem ilustrativa. Foto: Depositphotos

Um jovem, de 19 anos, disse que foi filmado por um homem enquanto urinava em um dos banheiros do Shopping Granja Vianna, em Cotia. O caso, que teria ocorrido na tarde dessa quarta-feira (30), foi parar na delegacia.





O jovem relatou em depoimento à Polícia Civil que, assim que adentrou no banheiro, “um rapaz passou e ficou olhando fixamente para o seu órgão genital”. Sentindo-se incomodado com a situação, ele decidiu entrar em um box, mas o homem o teria seguido e entrado no box vizinho.





Ele disse que o rapaz começou a filmá-lo com telefone celular, por cima da divisória do box, enquanto urinava. O jovem conta que foi tirar satisfação com o indivíduo e pediu para mostrar a filmagem, mas ele teria recusado.





Ele ainda relatou que passou a seguir o rapaz com o objetivo de obter a sua identificação; disse também que encontrou com uma segurança e comentou sobre o ocorrido, mas o autor teria negado a sua narrativa.





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.





Cotia e Cia procurou a assessoria do Shopping Granja Vianna, mas não obteve resposta dentro do prazo estipulado.