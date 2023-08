Sabesp realiza manutenção emergencial em Itapevi

Tome banhos mais curtos; Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba; Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água; Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira; Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima; Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar; Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água; Não use água corrente para descongelar alimentos.

A Sabesp realiza uma manutenção emergencial na rede de abastecimento em Itapevi nesta quinta-feira (31). O fornecimento de água em algumas regiões do município pode sofrer interrupções. A normalização no abastecimento está prevista para ocorrer gradativamente durante a madrugada de sexta-feira (1/9).A intervenção pode afetar o abastecimento de água de aproximadamente 29.500 mil ligações e uma população de 118 mil de habitantes. A Sabesp orienta à população o uso consciente da água armazenada nos reservatórios residenciais até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. A Sabesp está à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas).A Companhia lamenta os transtornos e esclarece que a manutenção está sendo comunicada por meio de SMS a consumidores com cadastro atualizado, por comunicado à imprensa, pelas redes sociais da Empresa e carros de som.Veja algumas dicas de uso consciente:Mais informações no link: https://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx Vila Aparecida, Jardim da Elvira, Vila da Paulina, Parque Boa Esperança, Jardim Rosemary, Jardim Bela Vista Baixa, Chácara Santa Cecília, Parque Wey, Jardim Bela Vista Alta, Jardim Briquet, Jardim Jurema, Vila Aurora, Colinas de Itapevi, Jardim Vale do Sol, Vila Dr. Cardoso, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luiz, Residencial Col. São José, Chácara Vitapolis, Parque Suburbano, Jardim São Luiz, Vila São Francisco, Jardim Maria Judith, Jardim Julieta, Jardim Vitapolis, Jardim da Rainha, Jardim São Carlos, Jardim Maria Cecília, Jardim Itaparica, Recanto Suíço, Jardim Maristela, Jardim Itapevi, Vila Nova Itapevi, Jardim dos Abreus, Jardim Hokkaido, Vila Olinda, Parque Ciras, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Vitapolis, Vila São João, Parque Santo Antônio, Vila Santa Rita, Jardim São Paulo, Jardim Aurora, Jardim Paulista, Chácara Primavera, Jardim Beatriz, Parque Ruth Maria, Centro, Jardim Amador Bueno, Ret. Santa Izildinha, Jardim Santa Rita, Vila Santo Antonio, Reserva Roselandia, Chácara São José, Vila Santa Clara, Jardim Ruth Maria, Jardim Marina, Jardim Itacolomi, Parque Miraflores, Bairro das Pitas, Lagoa, Capela de São Pedro, Vila Nova Itapevi, Chácara Mont Serrat, Jardim Itapoa, Parque Itamarati, Vila Olímpia, Jardim Jacucai, Chácara Alagoinha, Jardim Sorocabana, Cohab Setor D, Jardim São Marcos e Portal Primavera.