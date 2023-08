Coco Bambu abre 200 vagas de emprego para nova loja na Granja Viana

Vagas são para 12 áreas profissionais diferentes; unidade será inaugurada até o final deste ano; veja como se candidatar

Coco Bambu será inaugurado até o final deste ano no Shopping Granja Vianna. Foto: Divulgação

A unidade do Coco Bambu que será inaugurada até o final deste ano no Shopping Granja Vianna, em Cotia, está com 200 vagas de emprego abertas.





Segundo a empresa, as vagas são de: garçom, cumim, operador de caixa, recepcionista, brinquedoteca, auxiliar de limpeza, lavador de pratos, auxiliar de cozinha, auxiliar de bar, copeiro, técnico em nutrição e auxiliar de almoxarifado.





Para se candidatar, é necessário estar dentro dos pré-requisitos de cada uma das vagas.





O envio do currículo pode ser feito através do e-mail: recrutamento.granjaviana@cocobambu.com ou pelo WhatsApp: (11) 98320-6065.





O Coco Bambu no Shopping Granja Vianna ocupará um espaço de 800 m² e salão com 280 lugares. O investimento da empresa foi de R$ 6 milhões. O restaurante é considerado o maior e melhor do Brasil com especialidade em frutos do mar. O espaço contará ainda com área externa, brinquedoteca, bar, área de eventos e palco para música ao vivo.