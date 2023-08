Inédito em SP, sistema vai unificar banco de dados de pessoas desaparecidas

Ferramenta vai cruzar informações de boletins de ocorrência com bancos de dados de diversos sistemas do poder público

Pessoas desaparecidas. Foto: Reprodução

O governo de São Paulo anunciou a criação do Sistema de Informações e Prevenção do Desaparecimento de Pessoas. O novo sistema foi apresentado nesta quarta-feira (30), durante uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública com outros órgãos estaduais que atuam diretamente na unificação de informações e apoio na busca de pessoas desaparecidas.





A ferramenta, que já conta com dados reunidos pela Polícia Civil por meio dos registros de Boletins de Ocorrências de desaparecimentos, está sendo ampliada para agregar e cruzar informações com registros da saúde, cartórios, serviços públicos como Detran e diversos outros bancos que auxiliem nessa identificação.





Apesar dos desaparecimentos e localizações serem registrados em boletins de ocorrência e investigados por meio de procedimentos específicos, o Estado de São Paulo, assim como ocorre no âmbito federal, não possui um protocolo de registros que possibilite a formação de um cadastro de desaparecidos.





COMO VAI FUNCIONAR





De acordo com o governo, a plataforma irá centralizar as buscas em um banco de dados único que poderá ser acessado por todos, assim a informação será compartilhada e automaticamente relacionada, auxiliando nos trabalhos de pesquisa.





O sistema foi atualizado para refinar a busca com 17 técnicas diferentes para identificar uma pessoa desaparecida por meio do CPF, aglutinando outras informações fundamentais (como nome da mãe, pai, endereços, etc) para formar uma base única.





Além disso, serão disponibilizados os números e resultados dos inquéritos policiais e demais procedimentos de investigação, bem como os dos processos criminais instaurados no âmbito do Poder Judiciário.





A base de dados também contará com notícias de encontro de pessoas desaparecidas, óbitos e outras movimentações ou abordagens policiais, que contribuem na sua localização.