Motorista passa mal, para o ônibus e é agredido por passageiros em Cotia; VÍDEO

Vídeo enviado ao Cotia e Cia mostra dois passageiros agredindo o condutor, que parou o veículo após ter passado mal no volante, segundo a EMTU

Imagem retirada do vídeo enviado ao Cotia e Cia

Um motorista de ônibus da linha 035 (Cotia X Butantã) foi agredido por pelo menos dois passageiros na tarde dessa quarta-feira (30) no km 24 da rodovia Raposo Tavares. Uma pessoa que estava no ônibus flagrou o momento das agressões e enviou o vídeo ao Cotia e Cia (veja no final da reportagem).





Pelas imagens, é possível ver dois homens indo para cima do motorista. Um deles, que está com um boné preto, é o mais exaltado. Ele começa a dar socos e chutes no condutor, que tenta se defender.





Depois, o mesmo homem aparece com um objeto nas mãos. Ele continua agredindo o motorista e pedindo para ele ligar o ônibus. Em outro momento, ele grita, ameaçando o motorista e pedindo o dinheiro da passagem de volta.





Alguns passageiros, desesperados, começam a pedir para o homem se acalmar. Mas ele continua insistindo para o motorista devolver seu dinheiro, até que ele coloca as mãos no caixa do ônibus. Testemunhas disseram que ele furtou parte do dinheiro das passagens. Ele chama outro rapaz e ambos descem do ônibus.





RELATO DE TESTEMUNHA





O passageiro que flagrou a ação relatou ao Cotia e Cia que algumas pessoas não estavam satisfeitas da forma que o motorista estava dirigindo, “devagar demais”. “Quando o motorista ouviu a reclamação, deu a impressão que ele conduzia o veículo mais devagar ainda, mas a reclamação intensificou quando o ônibus que vinha atrás passou”, disse.





Ainda segundo o passageiro, no km 24 da Raposo Tavares, o motorista parou o ônibus e saiu em direção ao posto de gasolina, adentrando a loja de conveniência “sem nenhuma explicação”. “Aí, quando ele voltou, alguns passageiros se revoltaram e teve até quem pulou a catraca para exigir do motorista alguma explicação do porquê ele estava agindo daquela maneira”.





Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista teria parado por cerca de 20 minutos sem comunicar os passageiros - fato que teria motivado a revolta de alguns. No entanto, as informações no BO são contraditórias com as imagens, quando algumas pessoas relatam que houve apenas troca de empurrões entre o motorista e os dois passageiros que aparecem chutando e dando socos no condutor.





MOTORISTA PASSOU MAL





Cotia e Cia entrou em contato com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) para pedir mais informações sobre o caso. Em nota, por meio do Consórcio Intervias, que opera a linha 035, a empresa disse que o condutor do ônibus passou mal durante a viagem e precisou parar num posto de combustível.





Após retornar ao veículo, a EMTU informou que o condutor foi agredido por dois passageiros que reclamaram da situação. Disse também que uma viatura da GCM, que passava pelo local, foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia.





O caso foi registrado no 2º D.P. de Cotia. A EMTU disse que acompanha o caso junto às autoridades policiais.





Cotia e Cia não conseguiu identificar o motorista e nem os agressores. O espaço segue aberto para manifestações.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: