Etecs e Fatecs iniciam greve, e Centro Paula Souza se posiciona

De acordo com o sindicato da categoria, 81 unidades aderiram ao movimento; veja o que disse o Centro Paula Souza

Imagem desta terça-feira (8) postada no Instagram do Sintesp

Escolas Técnicas (Etec) e Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Centro Paula Souza iniciaram uma greve nesta terça-feira (8). De acordo com o Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza), 81 unidades aderiram ao movimento. Professores e funcionários dasiniciaram uma greve nesta terça-feira (8). De acordo com o





Segundo o sindicato, quatro motivos levaram a categoria a anunciar a paralisação: a desvalorização salarial, condições precárias de trabalho, o desmonte da educação técnica e financeira pública e a falta de diálogo e negociação por parte do governo estadual.





A categoria ainda afirma que a falta de profissionais está levando a sobrecarga de trabalho, além da falta de infraestrutura adequada e equipamentos tecnológicos atualizados.









Por nota, o Centro Paula Souza informou que trabalha para valorizar os servidores da instituição e que adotará as medidas necessárias para garantir que os estudantes não sejam prejudicados por paralisações.





Veja a nota na integra abaixo:





O Centro Paula Souza (CPS) trabalha para valorizar os servidores da instituição. A Bonificação por Resultados (BR), referente ao ano de 2022, por exemplo, já foi publicada no Diário Oficial do Estado e será o paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro.





A atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima de inflação para os servidores públicos.





O estudo para o novo Plano de Carreiras dos servidores do CPS está em andamento e contava, até o dia 23 de junho, com a participação de representantes do sindicato, que optaram por se desligar do grupo de trabalho. A proposta do novo plano de carreira será encaminhada às instâncias responsáveis pela sua análise até setembro, e as contribuições do Centro Paula Souza serão avaliadas.





O investimento nas Etecs e Fatecs para ampliar as oportunidades de acesso à formação profissional gratuita em São Paulo é compromisso da atual gestão.





A instituição adotará todas as medidas necessárias para garantir que os estudantes não sejam prejudicados.