Greve das Etecs e Fatecs tem adesão de mais 10 unidades e total chega a 81

Manifestação ocorrerá nesta terça-feira (8) em SP`; saiba mais

Concentração do ato será na Fatec-SP. Foto: Gastão Guedes / Centro Paula Souza

Subiu para 81 o número de unidades de Etec (Escola Técnica) e Fatec (Faculdade de Tecnologia) que entrarão em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (8). A informação foi publicada hoje (7) pelo Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza). Até a semana passada, eram 71 unidades.





Em São Paulo, um ato público está marcado para às 14h. A concentração, segundo o sindicato, será no campus da Fatec-SP (Av. Tiradentes, 615). Dali, sairá uma passeata rumo à administração central do Centro Paula Souza.





O Sintesp informou que a realização do ato no campus da Fatec/SP tem, também, o objetivo de “demonstrar indignação com a decisão do governo Tarcísio de ceder as instalações do prédio a uma universidade privada”.





Além disso, o sindicato reforçou os quatro eixos da greve: reajuste, bônus, carreira e defesa das escolas do Centro Paula Souza. “O ato também dará visibilidade à luta contra a entrega do prédio histórico, que conta com o apoio das entidades estudantis”, diz o Sintesp em nota.





De acordo com o sindicato, quatro motivos levaram a categoria a anunciar a paralisação: a desvalorização salarial, condições precárias de trabalho, o desmonte da educação técnica e financeira pública e a falta de diálogo e negociação por parte do governo estadual.





A categoria ainda afirma que a falta de profissionais está levando a sobrecarga de trabalho, além da falta de infraestrutura adequada e equipamentos tecnológicos atualizados.