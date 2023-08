Metrô em Cotia: Equipe técnica apresenta anteprojeto da Linha 22 na Prefeitura

“Vamos acabar de uma vez com esse problema de mobilidade que atinge os moradores da nossa região”, destacou o prefeito Rogério Franco; veja

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia recebeu, na manhã desta terça-feira (8), a equipe de planejamento do Metrô para falar sobre a elaboração do anteprojeto de engenharia da Linha 22-Marrom, que vai ligar Cotia a São Paulo.





Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Rogério Franco disse que vai colocar a equipe da Prefeitura à disposição dos técnicos “para que esse sonho se torne realidade”. “Vamos acabar de uma vez com esse problema de mobilidade que atinge os moradores da nossa região”, falou.









O anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo.





Anteprojeto do Metrô foi apresentado ao prefeito e aos secretários municipais. Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia





De acordo com os estudos preliminares, a linha 22-Marrom terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.





No ano passado, foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.