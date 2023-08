Thermas da Mata anuncia show do cantor Péricles em programação especial

Ingressos já estão sendo vendidos; veja os valores

Cantor Péricles. Foto: Dudu Galeno / Divulgação

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, vai realizar, no dia 17 de setembro, a 2ª edição do ‘Esquenta Thermas’. Entre as atrações da programação especial, o cantor Péricles, ícone do pagode e do samba, fará seu show ao vivo durante o evento, que ainda terá a participação do DJ Igor Mezaki e da Banda Two Beats Live.





Para o evento, o parque já está lançando o primeiro lote promocional de ingressos, que podem ser adquiridos pelo site www.thermasdamata.com.br. As entradas têm valores a partir de R$49,00 para crianças e R$79,00 para adultos.





Além disso, há a opção do ingresso COMBO VIP, que inclui quatro entradas e open food a partir das 12h. Esse combo sai por R$720,00 para quatro pessoas e não inclui as bebidas.





Para os associados que têm passaporte anual, haverá também uma promoção, onde o ingresso custa R$30,00 e pode ser adquirido diretamente na bilheteria ou pelo canal oficial no WhatsApp (11) 91479-6747 das 9h às 17h.





Serviço





2º Esquenta Thermas





Quando: 17 de setembro, domingo, das 10 às 17h





Valor dos ingressos promocionais no site (Lote Limitado): Adulto a partir de R$79,00





Infantil (de 3 a 12 anos): a partir de R$49,00





Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP





Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares





Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou (11) 5555-0607 das 9h às 17hs.