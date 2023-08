Coco Bambu abre vagas de emprego em unidade que será inaugurada na Granja Viana

Vagas são de: auxiliar de cozinha, auxiliar de bar, cozinheiro, garçom, operador de caixa, entre outras; veja como se candidatar





O Coco Bambu, que será inaugurado até o final deste ano no Shopping Granja Vianna, em Cotia, abriu 13 vagas de emprego para a nova unidade, que contará com adega, área externa, espaço para as crianças, bar temático e palco para música ao vivo.





As vagas são de: auxiliar de cozinha, almoxarife, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, barman, cozinheiro, garçom, operador de caixa, entre outras.





na página da empresa na plataforma Gupy. Para concorrer é necessário ficar atento aos pré-requisitos de cada uma das vagas, bem como à forma de envio das informações curriculares. Toda a seleção é feita





Além da plataforma, o candidato também tem a opção de enviar o currículo para o seguinte e-mail: recrutamento.granjaviana@cocobambu.com





O Coco Bambu no Shopping Granja Vianna ocupará um espaço de 800 m² e salão com 280 lugares. O investimento da empresa foi de R$ 6 milhões. O restaurante é considerado o maior e melhor do Brasil com especialidade em frutos do mar.