Investimento será de R$ 6 milhões.

Considerado o maior e melhor restaurante do Brasil, com especialidade em frutos do mar, o Coco Bambu terá sua primeira unidade na região que deve ser inaugurada até o final do ano dentro do Shopping Granja Vianna.

Em um espaço de 800 m² e salão com 280 lugares, o restaurante também terá adega, área externa, espaço para as crianças, bar temático e palco para música ao vivo em um investimento de R$ 6 milhões da empresa.