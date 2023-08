Vereador critica Danúbio Azul e pede concorrência no transporte público de Cotia

“É inadmissível essa empresa, há anos e anos aqui em Cotia, com uma tarifa alta e com ônibus sem conforto para a população”

Fala foi feita durante a sessão desta terça-feira (15). Foto: Câmara de Cotia

O vereador de Cotia, Edson Silva (Republicanos), foi à tribuna na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (15) para criticar os serviços prestados pela Danúbio Azul (Viação Raposo Tavares), responsável pelo transporte público na cidade.





Segundo o vereador, por não ter outra empresa de ônibus em Cotia, a Danúbio “faz o horário que ela quer, do jeito que ela quer”. “Essa empresa não respeita os munícipes. Ela quer fazer o que acha ser necessário para ela, não para a população”, disse.





Edson comentou que fez diversas solicitações para que os ônibus voltassem a circular na região do Parque Turiguara. “A empresa voltou a circular o ônibus na região [do Turiguara], mas com uma deficiência tremenda.”





Diante do problema, o parlamentar fez um apelo para que, assim que encerre a concessão da Danúbio, outras empresas possam participar da licitação. “Ano que vem, senão me engano, acaba a concessão dessa empresa aqui em Cotia. Espero que quando abrir a licitação, abra para diversas empresas, porque havendo concorrência, eles vão passar a respeitar o povo dessa cidade”.





No final de sua fala, Edson disse que enviou uma solicitação ao secretário de Transportes e Mobilidade de Cotia para que “notifique mais uma vez a empresa”.





Veja abaixo a fala do vereador: