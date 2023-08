Gripe aviária: Governo de SP declara emergência zoossanitária por 180 dias

A medida, que foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (15), visa reduzir a burocracia nas ações de prevenção e controle da doença

Foto: Governo de SP / Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou estado de emergência zoossanitária por 180 dias em razão de casos registrados de gripe aviária (H5N1). A medida, que foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (15), visa reduzir a burocracia nas ações de prevenção e controle da doença.





De acordo com o governo, São Paulo possui 13 casos confirmados em 8 municípios, todos em aves silvestres. Não existe nenhum caso suspeito em andamento.





A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), disse que atua nas atividades de defesas desde o primeiro caso e reforça que o consumo de aves e ovos não transmite a doença.





“Aves doentes ou mortas não devem ser manipuladas sem a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) e a Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas”, informou.





De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o risco de contaminação entre humanos é baixo, mas as ações de prevenção são importantes porque com a circulação contínua da doença, há potencial de o vírus sofrer mutações, tornando-o mais contagioso.