GCM prende dupla após furto de corrimão do restaurante Bom Prato de Cotia

Material estava quebrado em pedaços

Bom Prato de Cotia. Foto: Cotia e Cia

Dois homens foram presos em flagrante no início da manhã desta terça-feira (22) após furtar e quebrar em pedaços o corrimão principal do restaurante popular Bom Prato, no centro de Cotia.





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e avistou a dupla andando com o material na Avenida Tore Albert Munck. Câmeras do totem de segurança em frente ao Bom Prato flagraram o momento da ação.





O material é avaliado em R$ 3 mil. Nada mais de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Eles foram recolhidos à Cadeia Pública de Cotia, onde aguardarão audiência de custódia.