Atleta de Cotia vai disputar competição de strongman em Campo Grande (MS)

Morador de Cotia, Vinícius Escarlate Bueno, de 27 anos, mais conhecido como Vinnie Mamute, está em busca de um dos maiores objetivos de sua vida profissional: concorrer a uma vaga para o campeonato mundial de stongman em 2024.

Atleta amador da categoria, para atingir essa meta, Mamute precisa, antes, disputar o Static Monsters World, campeonato que ocorrerá nos dias 28 e 29 de outubro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS).





Para realizar a viagem em busca de seu sonho, Mamute lançou uma tiragem exclusiva de camisetas para custear o campeonato. Quem puder ajudar, basta entrar em contato com ele pelo. Todas as informações também estão disponíveis nas duas últimas publicações do Instagram @chef_mamute.