Caged: Cotia fecha o 1º semestre com saldo positivo de empregos formais

A cidade de Cotia fechou os seis primeiros meses deste ano com saldo positivo de emprego. É o que apontam os dados do Novo Caged, do Governo Federal. O município registrou um saldo positivo de 2.599 novas vagas de trabalho formal criadas no período, já que foram anotadas 22.496 admissões frente a 19.897 demissões. O mês com a maior quantidade de novas vagas formais foi o mês de abril, quando foram criados 652 postos de trabalho. Em junho, a cidade anotou um saldo de 493 novas vagas.





O levantamento mostrou que, na primeira metade deste ano, 54% das vagas de trabalho foram preenchidas por homens e 46% por mulheres. Pessoas com Ensino Médio completo responderam pela maior parte das admissões: 2.199 no total. Ainda de acordo com o Novo Caged, jovens de 18 a 24 anos de idade foram os mais absorvidos pelo mercado de trabalho: foram 1.310 contratações desta faixa etária.





O setor de ‘serviços’ foi o que mais cresceu em Cotia com a abertura de 1.663 novas vagas; na sequência vem o setor da ‘indústria’ que respondeu por 526 novos postos formais de trabalho; a ‘construção’ abriu 221 vagas; o comércio, 188 e a ‘agropecuária’, 1 nova vaga no primeiro semestre.





Melhor desempenho do que em 2022





Os dados do Novo Caged mostram que o mercado de trabalho teve o melhor desempenho no primeiro semestre de 2023 e registrou um crescimento de 460% no número de vagas formais em comparação com igual período de 2022. Naquele ano, a cidade fechou o primeiro semestre com a abertura de 565 novas vagas.