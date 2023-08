Cotia realiza Marcha para Jesus neste final de semana; veja as atrações

Evento faz parte do calendário oficial do município

Marcha para Jesus de Cotia. Foto: Arquivos Cotia e Cia

A Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos, com apoio da Prefeitura de Cotia, realizará, neste sábado (5), a 24ª edição da Marcha para Jesus na cidade. O evento faz parte do calendário oficial do município.



A Marcha para Jesus vai reunir diversas igrejas cristãs em uma caminhada que contará com shows musicais.



A concentração será no Complexo Esportivo do Atalaia, às 13h, com sentido ao recinto em frente à Prefeitura, onde acontecerão as apresentações, a partir das 16h.



O evento contará com as participações de Juliano Son, DJ MP7, Juízo Final e bandas locais. A Marcha é aberta para toda a população.