Governo de SP aprova modelo de privatização da Sabesp

Anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (31); veja

O governo de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em modelo de “follow on”, ou oferta subsequente –sistema em que empresa de capital aberto realiza uma oferta adicional de ações na bolsa de valores. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (31).





“Os investimentos beneficiarão 10 milhões de pessoas em São Paulo, incluindo moradores de áreas rurais e de ocupações urbanas irregulares. Com isso, vamos antecipar a universalização do saneamento de 2033 para 2029, isto é, quatro anos antes da meta no Novo Marco do Saneamento, trabalhando na redução da tarifa e transformando a empresa em uma prestadora de serviços para toda a América Latina”, declarou Tarcísio de Freitas, governador de SP.





A operação, segundo o governo, "permitirá redução imediata da tarifa de água e esgoto após a desestatização", de acordo com estudos conduzidos pela International Finance Corporation (IFC), instituição do Grupo Banco Mundial.





Também estima-se que a Sabesp assegure R$ 66 bilhões em investimentos para universalizar o acesso a água e esgoto coletado e tratado dentro dos 375 municípios atendidos pela companhia, incluindo áreas urbanas irregulares e rurais hoje não contempladas.





“O modelo escolhido busca o alcance dos benefícios identificados e a participação de investidores comprometidos com a missão de promover avanços no setor de saneamento. A perspectiva é que a empresa contribua ainda mais significativamente para a superação de desafios históricos e se consolide como um exemplo de sucesso no cenário nacional”, disse a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.





A operação também prevê a modernização de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs) em toda a área de cobertura da Sabesp, além da instalação de duas usinas de dessalinização de água nos municípios litorâneos de Guarujá e Ilhabela.





Tarifa revisada





Ainda de acordo com o governo paulista, o novo modelo de gestão da Sabesp torna possível reduzir os custos operacionais da empresa e compartilhar o ganho de produtividade na forma de redução tarifária. O reequilíbrio financeiro, explicou o governo, se dará por meio dos ganhos de eficiência alcançados após a desestatização, considerando as regras tarifárias vigentes.





O Governo de São Paulo já determinou que parte dos recursos obtidos com a venda de ações seja destinada a garantir esse benefício já no primeiro dia após a desestatização, sem impactar o valor da companhia para os acionistas.





Tarcísio também destacou que a empresa estará fortalecida e mais atraente para investimentos, com aumento de valor de mercado e ampla competitividade dentro e fora do país. “Com acesso ampliado ao mercado de capitais, a Sabesp estará em posição privilegiada para competir no setor de saneamento, tanto em âmbito nacional quanto internacional”, afirmou o governador.





As prefeituras atendidas pela Sabesp também terão “regras claras e transparentes” especificadas em contrato para execução dos investimentos. A companhia irá direcionar prioritariamente a expansão dos serviços para áreas rurais ou de maior vulnerabilidade social.