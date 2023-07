Nascido em Cotia, Maurício é finalista do prêmio ‘Melhor do Brasil no Mundo’

Professor de dança, ele morou por 18 anos no Pq. Turiguara e hoje reside na Itália, graças ao seu trabalho artístico; saiba mais

Maurício Marques. Foto: Divulgação





À Coluna Anônimos, Maurício relatou que o caminho para chegar à final não foi fácil, mas que cada passo valeu a pena pelo aprendizado conquistado.“Não foi fácil chegar até aqui e me tornar o grande finalista desse Oscar. Eu caminhei por uma longa estrada, amei cada passo desse caminho. Tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, tive fases intensas de preparação e acreditei sempre na força dos meus sonhos e paixão pela dança.”





SOBRE O EVENTO





‘O Melhor do Brasil no Mundo’ reúne brasileiros de várias partes do mundo para celebrar as conquistas de seus patriotas. O evento acontecerá no Palácio de Westminster, em Londres, no dia 16 de setembro de 2023.





(SAIBA MAIS AQUI). A premiação faz parte de vários eventos no mesmo período. Serão quatro dias que proporcionarão networks, negócios e exposições diversas da cultura brasileira





MAURÍCIO MARQUES





Nascido em Cotia, Mauricio morou por 18 anos no Parque Turiguara. A dança sempre foi sua paixão, e para aprimorar o seu talento, estudou em prestigiadas escolas de dança de São Paulo. Aos 18 anos, venceu um concurso e foi premiado com um cruzeiro pela Costa Cruzeiros.





Durante a semana a bordo, sua habilidade, profissionalismo e simpatia foram muito apreciados, tanto que a Costa lhe ofereceu um contrato de trabalho em seus navios ao redor do mundo, como professor de dança – “este momento foi um dos melhores em minha vida, um sonho realizado”, destacou o dançarino.





Já em Milão, na Itália, onde Maurício fixou sua residência, mais um sonho realizado: shows representando o folclore brasileiro em vários clubes e restaurantes importantes do País. Além disso, Maurício ensina o Zouk em uma renomada escola de dança em Milão.