Dançarino cotiano concorre a premiação “Melhor do Brasil no Mundo”

Conheça Maurício Marques, 33, que morou por 18 anos no Pq. Turiguara e hoje reside na Itália graças ao seu trabalho artístico

O dançarino Maurício Marques. Foto: Arquivo pessoal

O professor de dança de salão Maurício Marques, de 33 anos, é um dos indicados para a “Premiação Melhor do Brasil no Mundo 2023”. Maurício concorrerá ao prêmio com outros cinco escolhidos na categoria "Melhor Show/Entretenimento Brasileiro no Mundo". A votação, que teve início no dia 1/6, encerrará no próximo dia 11 (VEJA ABAIXO COMO VOTAR).

Nascido em Cotia, Mauricio morou por 18 anos no Parque Turiguara. A dança sempre foi sua paixão, e para aprimorar o seu talento, estudou em prestigiadas escolas de dança de São Paulo. Aos 18 anos, venceu um concurso e foi premiado com um cruzeiro pela Costa Cruzeiros.

Durante a semana a bordo, sua habilidade, profissionalismo e simpatia foram muito apreciados, tanto que a Costa lhe ofereceu um contrato de trabalho em seus navios ao redor do mundo, como professor de dança – “este momento foi um dos melhores em minha vida, um sonho realizado.”, destacou o dançarino.

Já em Milão, na Itália, onde Maurício fixou sua residência, mais um sonho realizado: shows representando o folclore brasileiro em vários clubes e restaurantes importantes do País. Além disso, Maurício ensina o Zouk em uma renomada escola de dança em Milão.

