Filhos de Eliana visitam Animália Park e apresentadora grava vídeo em agradecimento

“Me falaram que vocês foram carinhosos e o quanto o parque é bacana, especial para receber a família. Em breve eu vou conhecer”; veja

Eliana agradece Animália Park pelo tratamento com seus filhos. Fotos: Reprodução / Instagram

Os dois filhos da apresentadora Eliana, do SBT, visitaram o Animália Park, em Cotia, nesta quarta-feira (12). Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 5 anos, se divertiram no mais novo parque de diversões na cidade enquanto a mãe fazia gravações na emissora.





“Cheguei em casa, depois de um longo de gravações, mas foi muito legal. E eu fiquei muito feliz que as crianças se divertiram também. Pessoal do parque, muito obrigada pelo carinho. Mesmo eu não estando lá, me falaram que vocês foram carinhosos e o quanto o parque é bacana, especial para receber a família. Em breve eu vou conhecer”, disse em vídeo.





Nas imagens compartilhadas, Eliana mostra o primogênito e a caçula em um brinquedo que fica em uma área coberta, chama de Animália Diversão. O espaço conta com 17 atrações voltadas para a família





Os vídeos compartilhados pela apresentadora você confere abaixo: