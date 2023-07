Apresentação solo acontece a partir das 21h; Saiba mais.

Neste sábado (15), a partir das 21h, o Neverland Bar, localizado em Caucaia do Alto, recebe o show solo de stand-up do comediante Paulo Bertolino. A apresentação é batizada de "A última geração raiz".O ingresso individual (de R$ 20,00 + taxas) ou ingresso duplo (de R$ 30,00 + taxas) podem ser adquiridos aqui. O Neverland fica localizado na Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto, em Cotia.