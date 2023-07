Animália Park prorroga valor promocional dos ingressos

Fora da promoção, ingressos deverão custar R$ 380, segundo o parque

Animália Park. Foto: Cotia e Cia

O Animália Park está aberto ao público a partir desta sexta-feira (7). A venda dos ingressos promocionais, no valor de R$150, que terminaria na quarta-feira (5), foi prorrogado até o dia 31 de julho, informou o parque em suas redes sociais.





Para visitas às segundas-feiras deste mês, o parque está comercializando ingressos a R$ 120. Neste valor promocional não estão inclusos: teleférico, tirolesa, alimentação, estacionamento, carrinho de transporte e guarda-volumes.





No mês de julho, o parque estará aberto todos os dias da semana. A partir de agosto, abrirá de quinta a domingo.





De acordo com o site do Animália, fora do valor promocional, os ingressos custarão R$ 380 a inteira.





ATRAÇÕES





O parque de diversões ocupa uma área de 350 mil m², que inclui 90 mil m² de Mata Atlântica. Dos 24 brinquedos previstos, 17 ficam em área coberta. Voltado para famílias, os brinquedos são tradicionais, como carrossel, roda-gigante, xícaras rotatórias, carrinhos bate-bate, trenzinho e montanha-russa, por exemplo.





Já as atrações da parte externa, consideradas as mais radicais, serão inauguradas apenas em outubro. São elas: Nordic Viking (barco pirata), Splash, Big Air Coaster (montanha-russa), Thunderaxe (cataclisma) e Cyclone (montanha-russa).





PRESERVAÇÃO





No total, os 220 mil m² destinados à área de reserva e proteção animal abrigam 1.200 animais de 170 espécies e reproduz o habitat de cada um deles, segundo a lei que regulamenta a manutenção de zoológicos.





O espaço tem layout temático, que replica zonas continentais, o que permite identificar a região e distribuição geográfica de ocorrência natural dos animais.