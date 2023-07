Covid-19: Vacina bivalente tem baixa cobertura em Cotia e Saúde faz alerta

Vacina protege contra a variante ômicron e suas subvariantes: BA.1 ou BA.4-5; saiba mais

Veja onde se vacinar em Cotia. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Apenas 38,1% da população de Cotia elegível para receber a dose bivalente da vacina contra a Covid-19 voltaram à Unidade Básica de Saúde (UBS) para se imunizar. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. O imunizante protege contra a variante ômicron e suas subvariantes: BA.1 ou BA.4-5.





Segundo a Secretaria de Saúde de Cotia, o ideal é chegar a 95% das pessoas imunizadas. Apesar de ainda estar bem abaixo do ideal, a maior cobertura com a bivalente está entre os idosos (60+): 62,18% deste público recebeu esta dose da vacina, já entre os adultos de 18+ a cobertura está em apenas 14,02% com a bivalente.





“Temos quase 86% dos adultos elegíveis sem o reforço, e quase 38% dos adultos. A vacina tem nos permitido avanços significativos no número de casos agravados e óbitos, mas devemos nos proteger mais”, destacou o secretário da Saúde de Cotia, Magno Sauter.





A vacina está disponível para todas as pessoas com idade a partir de 18 anos que tenham tomado pelo menos duas doses de imunizante contra a doença, ou uma dose da Janssen, há um intervalo de pelo menos quatro meses.





Para se proteger basta comparecer à UBS mais próxima com documento de identificação oficial e comprovante de vacinação das doses anteriores (físico ou digital).





Sala de vacina até as 20h





Até o dia 31 de julho, a Secretaria de Saúde ampliou o horário de funcionamento das salas de vacinas das UBSs Atalaia, Portão e Caucaia do Alto que estão abertas até as 20h. A UBS Atalaia tem horário estendido às segundas e quartas-feiras, a UBS Portão e a UBS Caucaia do Alto, às quintas-feiras.