Faixas com pedidos de asfalto em estrada de Cotia são retiradas pela prefeitura

Segundo os moradores, faixas foram colocadas para chamar a atenção das autoridades municipais; veja as fotos

Funcionários da Prefeitura de Cotia retirando as faixas hoje (8) pela manhã. Foto enviada ao Cotia e Cia pela moradora Deiviani Souza





Ela agora se chama Estrada Carolina Maria de Jesus, em homenagem a uma das primeiras escritoras negras do Brasil. No entanto, a prioridade para os moradores da região não era a mudança de nome, mas sim a melhoria na infraestrutura da via. A Estrada das Mulatas mudou de nome.No entanto, a prioridade para os moradores da região não era a mudança de nome,





Foi por este motivo que os moradores se reuniram e penduraram faixas de protesto para reivindicar asfalto na estrada. Com os dizeres “chega de pó e lama”, “Estrada das Mulatas descaso total” e “prefeito Rogério Franco cadê o asfalto?” as faixas foram colocadas com o objetivo de chamar atenção das autoridades municipais.

















No entanto, a ação da prefeitura, na manhã deste sábado (8), foi a de retirar as faixas da estrada. Segundo Deiviani Oliveira de Souza, moradora da região há mais de 30 anos, não houve diálogo com os funcionários da prefeitura, que chegaram a rasgar uma das faixas.





“Uma das pessoas que está em nosso grupo viu um carro da prefeitura e funcionários retirando as faixas. Inclusive, rasgaram as nossas faixas. Mas tínhamos outra e colocamos hoje novamente. Veio até viatura da Guarda Civil Municipal (GCM). É um descaso. A prefeitura não pode fazer isso, a gente está reivindicando um direito nosso e com respeito”, relatou Deiviani ao Cotia e Cia.





Faixas foram retiradas por equipe da Secretaria de Obras de Cotia





Ainda de acordo com ela, a outra faixa que foi colocada hoje, também foi removida.





O grupo a que a moradora se refere é o da Associação de Bairro da Estrada das Mulatas, que conta com 140 participantes.





Cotia e Cia fez contato com a prefeitura e aguarda retorno.