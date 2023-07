Cotia pagou R$ 35 mil em evento com ex-jogadores de futebol

Jogo festivo com veteranos do futebol brasileiro marcou a entrega de complexo esportivo no bairro Rio Cotia; leia a reportagem da coluna #DeOlhoNaConta

Complexo Esportivo Pedro Rodrigues, o Beira Rio. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

#DeOlhoNaConta: A Prefeitura de Cotia contratou, sem licitação, uma empresa para realizar um jogo festivo com ex-jogadores profissionais de futebol durante a entrega do Complexo Esportivo Pedro Rodrigues, o Campo Beira Rio, no bairro Jardim Rio Cotia. O evento, que ocorreu no dia 25 de junho de 2023, custou R$ 35 mil. O contrato foi obtido pelo Cotia e Cia via Lei de Acesso à Informação.





A empresa contratada foi a GS7 Produções, que fica na cidade de Várzea Paulista (SP). O contrato foi firmado pelo secretário municipal de Esportes e da Juventude, Givaldo da Costa, o Cabo Givaldo.





No dia da entrega do complexo esportivo, veteranos do futebol brasileiro marcaram presença em campo nos amistosos, entre eles os ex-jogadores Viola e Índio.





O antigo campo foi reformado pela Prefeitura de Cotia. No entorno foi implantada uma infraestrutura de esporte e lazer. O novo campo ganhou grama sintética e minicampos para a implantação de escolinha de futebol.