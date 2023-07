Farmácias e Casas Bahia são alvos de roubo e furto no centro de Cotia

Duas das três ocorrências foram registradas à luz do dia; veja os detalhes

Casas Bahia, no centro de Cotia. Foto: Google imagens

A Delegacia de Cotia registrou, na semana passada, duas ocorrências de roubo e uma de furto à estabelecimentos comerciais na região central da cidade.





O primeiro foi registrado por volta das 6h50 do dia 2/7 na Droga Raia. Segundo a ocorrência, um homem entrou sozinho na farmácia e pediu orientação sobre uma pastilha para garganta. Ao ver que a loja estava vazia com somente um funcionário, anunciou o assalto com ameaças verbais.





Com a mão debaixo da cintura, simulando que estava armado, pediu dinheiro do caixa e celular. Ele acabou roubando o valor de R$ 158.





No mesmo dia, às 20h40, outra farmácia foi alvo de roubo. Um criminoso entrou na Farmaconde e anunciou o assalto. Simulando que estava armado, ele levou R$ 90 do caixa.





Nas duas ocorrências, as descrições dos criminosos foram distintas. O primeiro era branco, usava blusa cinza, chinelo e short preto. O segundo era negro, jovem, usava uma blusa preta, calça moletom preta e também estava com chinelo nos pés.





FURTO NA CASAS BAHIA





Já na última quinta-feira (6), a Casas Bahia, no centro da cidade, foi alvo de furto. Segundo a ocorrência, foi furtada uma TV Led na frente da loja. O aparelho estava empilhado no cabo de aço, que chegou a ser cortado. O crime ocorreu por volta das 11h.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), de janeiro a maio deste ano foram registrados 1.070 furtos em Cotia, uma média de 214 por mês.





Ainda segundo a SSP, a cidade registrou, no mesmo período, 385 roubos, sendo o mês de maio com 96 ocorrências em Cotia.