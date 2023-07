Ciclone traz frente fria e temperatura em Cotia pode cair bruscamente

Mudança de temperatura deve ser sentida entre esta quinta (13) e sexta-feira (14); veja

Mínima pode chegar a 8ºC. Foto: Agência Brasil





Em Cotia e em cidades da região, os efeitos foram sentidos durante esta madrugada. As rajadas de vento chegaram até 90 km/h, de acordo com a Defesa Civil.





A chegada do ciclone em São Paulo também deve alterar a temperatura na região metropolitana. Segundo o Clima Tempo, entre a noite desta quinta-feira (13) e o início da madrugada desta sexta (14), as temperaturas devem cair bruscamente.





Em Cotia, a previsão é de que amanhã a mínima chegue a 8ºC e a máxima não passe dos 15ºC – hoje pela manhã a temperatura variou entre 14ºC e 16ºC.





O frio deve se estender no final de semana, com mínima de 9ºC no sábado (15) e 11ºC no domingo (16), na cidade. Segundo o Clima Tempo, há ainda previsão de chuva para domingo à tarde.