São Roque realiza Festival de Inverno com 6 dias de apresentações gratuitas

Evento de música de concerto e MPB traz apresentações de Toquinho e muito mais; veja a programação do 1º final de semana

Cantor Toquinho fará apresentação neste sábado (15). Foto: Divulgação

O Festival de Inverno de São Roque começa nesta sexta-feira e trará para São Roque grandes nomes da Música de Concerto e da Música Popular Brasileira. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 e 21, 22, 23 de julho com apresentações gratuitas e que acontecerão em diversos pontos da cidade.





O festival deste ano acontecerá na Praça da Matriz, Praça da República e na Igreja de São Benedito, porém o grande palco do festival segue sendo a Brasital, que contará com praça de alimentação, com produtos para agradar a todos os gostos.





Além da apresentação do músico Toquinho, que acontece neste sábado e celebra os mais de 50 anos de carreira do artista, o evento também receberá nesta semana Mônica Salmaso & Andre Mehmari numa apresentação especial de homenagem ao artista Milton Nascimento, a Orquestra Jovem de Jacareí, com um repertório composto dos maiores clássicos Disney, o Trio Macaiba, que trará muito forró e animação e muito mais.





Confira programação deste primeiro final de semana de evento.





SEXTA-FEIRA – 14 DE JULHO





Brasital – 19h – Orquestra Jovem de Jacareí





Apresentação da turnê 100 anos de magia, numa linda apresentação dos grandes clássicos Disney que vai emocionar adultos e crianças.





Brasital – 21h – Mônica Salmaso & André Mehmari





A dupla se reúne para a turnê do álbum Milton, celebrando os 80 anos do cantor Milton Nascimento, numa apresentação que contem as músicas mais icônicas do compositor.





SÁBADO – 15 DE JULHO





Praça da Matriz – 11h – Naquele Tempo





Grupo de Serenata que chega ao centro de São Roque para apresentar uma linda seleção de música que ficará no coração dos mais nostálgicos.





Praça da República – 14h – Coral na Praça





O Coral Clube da Terceira Idade de Mairinque se apresenta na conhecida Praça da Preguiça de São Roque, num show cheio





Brasital – 19h – Recital de Flautas e Piano





Recital imperdível com os músicos Cesar Pereira, Ramon Moraes e Fernando Morino, que chega ao centro cultural são-roquense para cativar a todos.





Brasital – 21h – Toquinho





Um dos maiores ícones musicais brasileiros chega a São Roque para um show inesquecíveis com alguns dos seus maiores clássicos.





DOMINGO – 16 DE JULHO





Brasital – 11h – Vinícius Medrado





Apresentação do Vinícius Medrado, que traz algumas das mais belas Músicas Populares Brasileiras ao som inconfundível da harpa.





Brasital – 15H – Trio Macaiba & Big Band





Um dos grupos mais conhecidos e queridos da região encerra a primeira semana de evento com numa apresentação que trará muito forró, alegria e diversão a Brasital.