Ciclone extratropical, que atinge o sul do país, deve afetar o Estado de São Paulo

Ventos poderão chegar aos 90 Km/h na Capital e Região Metropolitana de São Paulo

Foto ilustrativa





A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informou que os efeitos da formação e o deslocamento de um centro de baixa pressão, com deslocamento ao oceano – ciclone extratropical, que atua na região sul do Brasil – serão sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, 13, e contribuirão para formação de fortes rajadas de vento, com velocidades de até 90 km/h na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva. Em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos os ventos poderão atingir os 80 km/h. Embora o ciclone extratropical traga chuva para o sul do país, em São Paulo não serão registrados acumulados significativos.





Próximo ao fim de semana é previsto significativa queda nas temperaturas, no entanto, este fenômeno acontecerá em razão de uma entrada de massa de ar frio no estado de São Paulo. Na sexta-feira, 14 a temperatura mínima na Capital poderá chegar aos 9°. Já os episódios de chuvas serão mais difíceis de ocorrer, e, estes, estarão associados à passagem de uma frente fria sobre o oceano.





Até quinta-feira, 13, o estado de São Paulo terá tempo firme e temperaturas mais elevadas ao longo do dia.



Cotia





Na cidade de Cotia é previsto mudança no tempo também, nesta quinta-feira (13) a máxima será de 23ºC e mínima de 13ºC segundo o Clima Tempo. Há expectativa de ventos de até 24 km/h o que não deve ter grandes impactos.





Já na sexta-feira (14) a mínima pode chegar a 8ºC e a máxima não deve passar dos 18ºC.