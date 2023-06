Terceirização dos cemitérios de Cotia não alterou valores de serviços, afirma empresa

Ao Cotia e Cia, o Grupo Colina disse que segue a mesma tabela de preços decretada pela prefeitura em 2021; saiba mais

Cemitério do centro de Cotia. Foto: Reprodução

A terceirização dos quatro cemitérios de Cotia não influenciou nos valores dos serviços. É o que afirma o Grupo Colina, empresa vencedora da licitação e que, portanto, agora é a responsável pela administração dos cemitérios da cidade. É o que afirma o Grupo Colina, empresa vencedora da licitação e que, portanto, agora é a responsável pela administração dos cemitérios da cidade.





O contrato prevê a gestão das unidades por 20 anos, incluindo o serviço funerário, a implantação de uma clínica de tanatopraxia e a construção e gestão de um crematório.





Cotia e Cia, a empresa disse que vem usando a mesma tabela de preços decretada pela administração pública em 2021 (VEJA AQUI). Aoa empresa disse que vem usando a mesma tabela de preços decretada pela administração pública em 2021





O objetivo é melhor atender à população da cidade, tanto as pessoas que optarem pelo serviço privado, quanto os eletivos ao atendimento funerário gratuito que podem contar com acompanhamento cuidadoso da empresa, que segue investindo em obras e ações para melhorar a qualidade dos serviços





Entre as modificações que já foram realizadas até o momento, o Grupo Colina informou que contratou seguranças que trabalham 24h por dia nos cemitérios e também que construiu 300 gavetas novas no Cemitério Jardim das Flores.





A empresa também afirmou que colocou à disposição para o velório, mesmo em caso de gratuidade, o Cemitério Jardim das Flores, “que é um local arborizado e melhor localizado”, ou seja, “mais bem preparado para receber as cerimônias”.





CREMATÓRIO





A previsão de entrega do crematório, no Jardim das Flores, segundo o grupo Colinas, é para os próximos três anos. Será construída, além da estrutura para o forno, uma sala de cerimônia de despedida focada exclusivamente para as famílias que optarem pela cremação.





“Com a iniciativa, os moradores de Cotia poderão realizar as cerimônias de despedida na própria cidade, sem precisar se deslocar para outros municípios, como acontecia até então. Além disso, o crematório será devolvido à municipalidade após o término da concessão, tornando-se uma benfeitoria que ficará para a população”, diz o grupo em nota.





A administração de todas as unidades vai funcionar de forma centralizada, mas haverá postos de atendimentos à população em todos os cemitérios, onde poderão ser feitos recadastramento dos túmulos, acertos e solicitação de informações sobre localização de jazigos.