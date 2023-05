Cemitérios e serviço funerário de Cotia serão administrados por empresa

Segundo o contrato, ainda será construído um crematório em um dos cemitérios públicos; veja

Cemitério do Centro de Cotia. Foto: Reprodução

Os quatro cemitérios públicos de Cotia serão administrados por uma empresa. O contrato prevê a gestão das unidades por 20 anos, incluindo o serviço funerário, a implantação de uma clínica de tanatopraxia e a construção e gestão de um crematório.





O grupo Colina foi o vencedor da licitação. Com o projeto, a companhia prevê o acréscimo de 30% no faturamento. Além disso, segundo a empresa, serão criados 50 postos de trabalho diretos inicialmente; o número total pode chegar a 100 empregos na região ao longo da implantação dos serviços. Indiretamente, devem ser geradas aproximadamente 50 vagas.





O edital de licitação levou em consideração a escolha por uma empresa que pudesse oferecer o controle de toda a cadeia do atendimento funerário nas unidades do Centro, Maranhão, Jardim das Flores e Caucaia Alto. Juntos, os cemitérios reúnem aproximadamente 14 mil túmulos.





CREMATÓRIO





A previsão de entrega do crematório, no Jardim das Flores, segundo o grupo Colinas, é para os próximos três anos. Será construída, além da estrutura para o forno, uma sala de cerimônia de despedida focada exclusivamente para as famílias que optarem pela cremação.





“Com a iniciativa, os moradores de Cotia poderão realizar as cerimônias de despedida na própria cidade, sem precisar se deslocar para outros municípios, como acontecia até então. Além disso, o crematório será devolvido à municipalidade após o término da concessão, tornando-se uma benfeitoria que ficará para a população”, diz o grupo em nota.





A administração de todas as unidades vai funcionar de forma centralizada, mas haverá postos de atendimentos à população em todos os cemitérios, onde poderão ser feitos recadastramento dos túmulos, acertos e solicitação de informações sobre localização de jazigos.