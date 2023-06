Censo IBGE: Vargem Grande Paulista ultrapassa a marca de 50 mil moradores

São 7.336 moradores novos nos últimos 12 anos.





A cidade de Vargem Grande Paulista chegou chegou a marca de 50.333 pessoas no Censo de 2022, o número representa um aumento de 17,06% em comparação com o Censo de 2010 quando a cidade registrou 42.997. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A pesquisa do IBGE aponta que Vargem Grande Paulista tem uma densidade demográfica de 1.184,61 habitantes por km² e uma média de 2,85 moradores por residência.





No ranking de população, Vargem Grande é a 135ª do estado, 255º do sudeste e 655ª colocação do Brasil.