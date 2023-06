Motorista que atropelou e matou motociclista na Raposo Tavares é preso

No dia do acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima

Caminhão envolvido no acidente que vitimou um engenheiro de 50 anos. Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Cotia prendeu um motorista de caminhão que atropelou e matou um motociclista no km 24 da rodovia Raposo Tavares na quarta-feira (28). O condutor havia fugido do local após o acidente e foi capturado nesta quinta-feira (29).





Segundo a polícia, o motociclista - um engenheiro de 50 anos - caiu na rodovia após um Corsa colidir contra sua moto. Em seguida, ele foi atropelado pelo motorista do caminhão, que o arrastou pela via e fugiu sem prestar socorro.





Logo após o fato, a equipe de investigação do 2º Distrito Policial (DP) de Cotia iniciou as diligências e conseguiu identificar o caminhão envolvido e o respectivo condutor foragido.





“Ao longo do dia, o motorista causador do acidente foi apresentado sendo por mim formalmente interrogado e indiciado à luz do Código de Trânsito por crime de homicídio culposo (art.302), majorado pela ausência de socorro à vítima e exercício de atividade profissional”, descreveu a delegada Mônica Gamboa, responsável pelo caso.





O caminhão foi periciado e o motorista conduzido para a Cadeia Pública de Cotia, onde aguardará decisão da Justiça.





As diligências policiais continuam no sentido de identificar o condutor do Corsa envolvido no acidente.