Menino autista de Cotia concorre à premiação em concurso de moda | Neto Rossi

Veja como ajudar o pequeno Arthur, de 6 anos, a realizar este sonho

Arthur Milhomem, 6 anos. Foto: Divulgação

Morador de Cotia, Arthur Milhomem, de apenas 6 anos, está concorrendo a Mister Caipirinha pelo concurso Arraial Fashion 2023, realizado pela agência THL Models. O vencedor, entre outros prêmios, será entrevistado em programas de televisão – entre eles Temperando Papo, do SBT - e receberá patrocínios.





Diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o garoto, para vencer, precisa de engajamento em uma publicação no Instagram (veja no final da reportagem) com comentários e compartilhamentos.





Esses e outros números garantem pontuações e serão essenciais para a escolha do vencedor.





Veja abaixo os requisitos com suas respectivas pontuações





- Número de compartilhamentos da foto em anexo (10 pontos)





- Número de comentários da foto em anexo (50 pontos)





- Indicações de amigos para agência (2.000 pontos por indicação)





- Fazer reels sobre o evento (200 pontos)





Os pontos serão contabilizados até o dia 27 de julho. Já o desfile, ocorrerá três dias depois, no dia 30 de julho.





SUPERAÇÃO





Orgulhosa, a mãe do pequeno Arthur, Ana Paula Gonçalves, integrante do grupo independente Mães e Pais que Lutam, explicou à coluna que, além da representatividade, esse concurso tem outros significados para a vida de seu filho.





“Por ser autista, ele representa todo um grupo, que muitas vezes passa como invisível na sociedade. Ele tem incentivado amiguinhos dele que também são autistas. Eles, agora, acabam se espelhando no meu filho”, conta Ana.





Ana Paula com seu filho Arthur no Pq. Cemucam, em Cotia. Foto: Arquivo pessoal

E a emoção em sua fala é visível ao descrever, brevemente, a superação que conquistou juntamente com seu pequeno. “Eu sempre ouvi que meu filho ia demorar mais para falar, que ia demorar mais para andar e que ele, talvez, não atenderia aos estímulos. E ele superou tudo isso. Ele demorou, sim, mais para falar e para andar, mas ele andou, ele falou e está aí agora desfilando”, disse. “Não só o Arthur, mas qualquer criança atípica ela é capaz de muita coisa. E o Arthur está provando isso. Isso é pra mim simplesmente extraordinário”, completa.





Abaixo, segue o post para quem puder comentar e compartilhar. Vamos ajudar o Arthur?