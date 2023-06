Osasco vai entregar uniformes de inverno aos alunos da rede municipal

Os uniformes para o período de verão já haviam sido entregues no começo do ano

Foto: Prefeitura de Osasco

A Prefeitura de Osasco inicia no próximo dia 20 a entrega dos uniformes de inverno para alunos da rede municipal de ensino. O kit da Educação Infantil é composto por 2 camisetas de mangas compridas, 1 camiseta de manga curta, 1 blusa de moletom, 1 calça de moletom, 1 jaqueta de helanca e 3 pares de meias.





O kit do Ensino Fundamental contém 2 camisetas de mangas compridas, 1 camiseta de manga curta, 1 blusa de moletom, 1 calça de moletom, 1 jaqueta de tactel e 3 pares de maias.





Embora algumas regiões do país já tenham apresentado baixas temperaturas em pleno outono, o inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente no dia 21/06 e se estende até 23/09.





Os uniformes para o período de verão, as mochilas e kit de material escolar já haviam sido entregues no começo do ano.