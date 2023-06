A história do Dia dos Namorados no Brasil, data criada pelo pai de João Doria

Em muitos países, a data é comemorada no dia 14 de fevereiro; já no Brasil, a comemoração dos apaixonados ocorre só hoje - e tem um fator comercial para isso

Foto: Depositphotos

Em muitos lugares do mundo, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro, em homenagem a São Valentim, bispo católico no terceiro século que celebrava casamentos em período de guerras, apesar da proibição do Império Romano. A tradição começou nos países anglo-saxões, mas passou a ser seguida inclusive por países de língua portuguesa, como Portugal e Angola.





Por que no Brasil, então, a data é comemorada no dia 12 de junho?





A ideia de estabelecer a comemoração em junho veio do publicitário João Doria, pai do ex-prefeito de São Paulo João Doria Jr. Dono da agência Standart Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas.





O slogan desenvolvido por Doria era claro nesse sentido. “Não é só com beijos que se prova o amor”. A Campanha foi apoiada pela Confederação do Comércio de São Paulo e as vendas foram realmente alavancadas. A ideia, a partir de então, se espalhou pelo país.









Slogan das Lojas Clipper. Foto: Reprodução





Atualmente, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país - atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A média do faturamento do dia romântico já chega perto de R$ 1,5 bilhão.

Dia dos Namorados.

Meu pai, o publicitário João Doria, criou em 1948, no Brasil, a data para homenagear os namorados e melhorar as vendas do varejo no País. O dia foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, famoso por ser o santo casamenteiro.

O mais importante… pic.twitter.com/b0xG0aSv2n — João Doria (@jdoriajr) June 12, 2023