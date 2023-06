PS Infantil de Cotia tem prazo anunciado para inauguração

Declaração foi feita pelo prefeito Rogério Franco ao podcast Bom Papo e Cia na noite desta sexta-feira (23); veja

Futuro Pronto Socorro Infantil de Cotia. Foto: Alexandre Rezende









O prefeito de Cotia, Rogério Franco, participou do podcast Bom Papo e Cia na noite desta sexta-feira (23). O Pronto Socorro Infantil de Cotia foi um dos temas abordados pelos jornalistas Neto Rossi e Rudney Oliveira.A unidade de saúde começou a ser construída em julho de 2020 com previsão de ser concluída em oito meses, ou seja, em março de 2021. Porém, houve diversos adiamentos e a última informação era de que faltavam “alguns acertos” e o processo de contratação de uma Organização Social para gerenciar o local.Mas, depois de muita espera, parece que em breve o novo equipamento será entregue para a população. Veja o que disse o prefeito de Cotia no trecho que segue abaixo: