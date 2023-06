Filho de Rita Lee emociona ao postar vídeo da mãe a caminho do hospital

Um mês após a morte da mãe, João Lee publicou as imagens em que ela aparece dançando dentro do carro, na Raposo Tavares, em Cotia; veja

Foto: Reprodução / Instagram

João Lee, filho da cantora Rita Lee, que morreu no último dia 8 de maio, aos 75 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para compartilhar um vídeo inédito da mãe durante o tratamento contra um câncer no pulmão. O produtor musical, filho da cantora, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para compartilhar um vídeo inédito da mãe durante o tratamento contra um câncer no pulmão.





A artista aparece no vídeo publicado no feed do Instagram ouvindo a música Le Freak, sucesso da banda americana Chic, e mesmo lutando contra uma grave doença, ela estava alegre e movimentando as mãos no ritmo da música.





"Perdi a conta de quantas vezes fomos ao hospital nos últimos dois anos. A preparação e a rotina eram sempre as mesmas. Éramos todos muito disciplinados com os horários, e era imprescindível estarmos bem descansados para a batalha do dia seguinte. Portanto, sem filmes ou séries até altas horas da madrugada (um dos momentos favoritos de mãe e pai) e todos nós íamos dormir mais cedo no dia anterior", contou ele em trecho da publicação.





Estrada Fernando Nobre, região em que ela morava com o marido, e pegando um trecho da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. No vídeo, é possível identificar que o veículo está na, e pegando um trecho da rodovia





VEJA ABAIXO: