Escritor baiano Nivaldo Brito lança livro infantil neste sábado (10) em Cotia

Lançamento ocorrerá na Biblioteca Batista Cepelos, durante a 2ª edição do Sarau Para Elos; saiba mais

O escritor Nivaldo Brito. Foto: Divulgação

O escritor baiano Nivaldo Brito vai lançar, neste sábado (10), o livro 'Nome das Nuvens – Uma História para Continuar' durante a segunda edição do Sarau Para Elos, em Cotia. O evento acontece a partir das 19h na Biblioteca Batista Cepelos (avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura). A entrada é gratuita e para todas as idades.





Natural de Acajutiba (BA), Nivaldo é escritor, editor e ilustrador. Filho de pais semialfabetizados, ele é autor de 10 livros. Algumas de suas obras foram lançadas também na Argentina, Uruguai, Cuba, México e Chile.





Em ‘Nome das Nuvens – Uma História para Continuar’, o escritor apresenta uma prosa poética inspirada na antiga tradição de contar histórias. Desta forma, resgata questões como migração, pertencimento, resistência, homoafetividade, memória e sonhos. As ilustrações de Paulo Batista também são um convite para que os leitores inventem seus próprios desenhos.





“Dizem que quando a gente cresce, perdemos o superpoder de adivinhar coisas nas nuvens. Paramos de desenhar nas paredes, esquecemos de falar sozinhos e de pedir um abração quando temos medo do escuro. Se o que dizem é verdade, então este livro só funciona para pessoas que estão em fase de crescimento – igual você”, diz o autor na descrição do livro.





Capa do livro 'Nome das Nuvens', de Nivaldo Brito





OUTROS CONVIDADOS





O Sarau Para Elos também vai receber a rapper Oasis, os músicos Dom Orione e Jefferson Silva, além das apresentações do Coral Nossa Voz e da Cia Kadife Dúnya Dance. No dia, o microfone estará aberto para quem quiser se apresentar (LEIA MAIS SOBRE OS CONVIDADOS AQUI). Além de Nivaldo,





O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer, da Secretaria de Comunicação e do Cotia e Cia.





SOBRE O SARAU PARA ELOS





O Sarau Para Elos surge da fusão de dois saraus históricos em Cotia: o sarau do movimento ‘Corre Cotia’, que agitou o cenário cultural da cidade entre os anos de 2004 e 2011, com a organização de Edegar Ferreira, Cesar Moraes e Wil Delarte, e o ‘Poesia na Garagem’, organizado por Neto Rossi entre os anos de 2015 e 2019.





O elo que une os dois saraus tem sua gênese no coletivo cultural Universos para Elos, idealizado por Wil Delarte e Edegar Ferreira, e a criação do seu canal no YouTube, que desde o início de 2022 vem produzindo conteúdos artísticos e culturais com o apoio institucional da ORUM Artes, parceiros já consolidados do Cotia e Cia.