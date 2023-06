Vida – Casa de Apoio promove Feira de Louças na Granja Viana

As peças têm valor mínimo de R$10 ; evento, que ocorre até este sábado (10), visa angariar recursos para a instituição; saiba mais

Foto: Divulgação

Até este sábado (10), a Vida – Casa de Apoio da Granja Viana promove, em seu salão social, sua primeira feira de louças. Estarão à venda inúmeros itens para uso na cozinha, serviços de mesa e decoração, como pratos, jarras, travessas, xicaras, ramequins, entre outros. As peças terão valor mínimo de R$10.





O evento é uma parceria entre a instituição e a empresa paranaense Original Feira de Louças, que percorre o país com sua tradicional feira. Parte do que for arrecadado será revertido para a manutenção dos projetos sociais da casa.





Para Ana Catarina Mendes, presidente da Vida – Casa de Apoio Granja Viana, trazer a feira de louças para a Granja Viana, abre, mais uma vez, a porta para a comunidade colaborar com os projetos.





“Hoje, atendemos mais de 100 crianças, adolescentes e idosos, por isto, eventos como este nos ajudam a fortalecer e manter o vínculo com os atendidos e suas famílias, por meio dos programas e projetos que oferecemos”, diz.





Serviço





A Original Feira das Louças





Quando: até o dia 10 de junho de 2023





Horário: das 9h às 19h (sexta-feira) e sábado das 9h às 14h





Local: Rua Ribas, 61 – Parque São George – Cotia – SP (Próximo ao SENAI Cotia)





Formas de pagamento: dinheiro, PIX e cartões de crédito e débito





Estacionamento no local





Mais informações: (11) 4612-4018





Sobre a Vida- Casa de Apoio Granja Viana





A instituição desenvolve programas sociais realizados por voluntários e uma equipe de especialistas remunerados, que atendem crianças, adolescentes e idosos.





Em 2019, foi a primeira entidade de Cotia e região a receber o selo “ONG Transparente”, do Instituto Doar.





Entre seus programas destacam-se: Programas de Proteção Básica; Serviço de Inclusão da Pessoa com Deficiência Auditiva ou Surda; Qualidade de Vida da Comunidade e Farmácia e Programa de Apoio Comunitário. Hoje, a Vida - Casa de Apoio atende 110 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, durante o contraturno escolar.