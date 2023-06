Cotia deve regularizar mais de 1,2 mil imóveis em nova etapa

Continuidade do projeto de regularização fundiária vai atender famílias de 6 locais diferentes; saiba mais

Foto da primeira reunião realizada com proprietários que terão seus imóveis regularizados. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia deu início a uma nova etapa do processo de regularização fundiária no município. Segundo a diretoria de Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação e Urbanismo, departamento responsável pelo projeto, mais de 1.200 famílias, divididas em seis novos núcleos, serão beneficiadas.





(LEIA AQUI). De acordo com o departamento, também está em andamento a etapa de regularização de imóveis no Jardim Belizário, Vila Aclimação (Jd. Lavapés) e Jardim Primavera





Imóveis que serão contemplados nesta nova etapa:





- Comunidade Triângulo, que fica no Jardim Panorama;





- Um parcelamento de solo que nasceu regularizado, mas por problemas na titularidade da área, tornou-se irregular, no Jardim Nossa Senhora das Graças;





- Núcleo habitacional da Vila João Nogueira;





- Núcleo na Rua Luiz Dias de Oliveira, no Jardim São Luiz;





- Imóveis do núcleo que fica na Avenida Eldorado Sabiá, na região do Jardim Sabiá;





- Núcleo do Parque Monjolo, região do Parque Miguel Mirizola.





De acordo com o coordenador do projeto de regularização, Sílvio Cabral, este trabalho garantirá que proprietários recebam a escritura definitiva de seus imóveis, que é o registro da matrícula em cartório. “Exceto o caso da regularização na Vila João Nogueira, em que os proprietários contrataram o levantamento planialtimétrico, todos os demais não arcarão com nenhuma despesa do processo de regularização”, garantiu.





Esta primeira fase contempla reuniões com as famílias que serão beneficiadas. A diretoria de Regularização Fundiária apresentará o projeto e definirá as datas para o cadastro social, que é a fase em que os proprietários apresentarão documentos pessoais e relacionados à propriedade.





Veja abaixo as datas e horários das reuniões:





Dia 14 de junho, às 19h30: no CE Ana Maria dos Santos Souza (comunidade do Triângulo, Jd. Panorama)





Dia 17 de junho, às 9h30: na Escola Municipal Paulo Zingg (Jardim Nossa Senhora das Graças)





Dia 18 de junho, às 9h30: na Escola Municipal Benedita Pedrosa de Albuquerque (Vila João Nogueira)





Dia 18 de junho, às 17h: na Rua Luiz Dias de Oliveira, 600 (Jd. São Luiz)





Dia 26 de junho, às 19h30: na Avenida Eldorado Sabiá, 390 (Jd. Sabiá)





Dia 27 de junho, às 19h30: na Rua Brasil, 61 (Parque Monjolo)