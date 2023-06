Criminoso que fez casal e criança de reféns em Vargem Grande Paulista é preso

A Polícia Civil agora procura o segundo bandido do caso

Foto: Reprodução / Brasil Urgente

A Polícia Civil prendeu um criminoso de 18 anos após assaltar e fazer uma família refém em Vargem Grade Paulista. Artur Augusto Almeida Pereira invadiu a casa de alto padrão com um comparsa e a dupla chegou a apontar um fuzil para uma criança de oito anos durante o roubo. As informações são do programa Brasil Urgente, da TV Band.





Mas um erro dos criminosos foi crucial para a captura de Artur Augusto. Os bandidos teriam feito uma pequena celebração do roubo. “Pegaram objetos de valor, encheram o veículo da vítima com esses objetos e foram fazer uma farta refeição na cozinha da família. Com muitas digitais, isso facilitou a investigação”, contou a delegada Francine Ibrahim ao jornalista Felipe Garrafa.





A Polícia Civil agora procura o segundo bandido do caso. “Sentiram ali, certos da impunidade. Mas o comparsa será capturado”, diz Francine Ibrahim.