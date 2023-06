Médico é multado após furar pedágios 228 vezes com ambulância particular

De acordo com a concessionária, o veículo, totalmente insulfilmado, está licenciado em Cotia; saiba mais

Foto: Reprodução / Polícia Rodoviária

Um médico, de 53 anos, foi detido na tarde desta terça-feira (13), em Valinhos (SP), após furar praças de pedágio com uma ambulância particular. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo acumulava 228 evasões em diferentes rodovias paulistas, totalizando um débito de mais de R$ 2,2 mil. As informações são do G1.





De acordo com a reportagem, após evadir de uma praça da Rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia, ele passou a ser monitorado por câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do corredor.





Segundo a concessionária, o motorista 'colou' na traseira de um caminhão na passagem pela pista de cobrança automática. Seguiu até Campinas e entrou na Rodovia Dom Pedro I. Na sequência, ingressou no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), até deixar a via na altura do Trevo de Valinhos.





Ele foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na Avenida Invernada. Ainda de acordo com a concessionária, o veículo, totalmente insulfilmado, está licenciado em Cotia por uma pessoa física e não transportava pacientes.





Segundo o G1, ao ser questionado sobre o histórico de evasões, alegou que a companheira, responsável pelas finanças do casal, deveria ter realizado o cadastramento da tag de passagem automática e, com a pressa diária, não teria notado que estava furando o pedágio das rodovias.





Ele foi levado para a delegacia onde foi multado e liberado.





Ao todo, ele somava 61 evasões em vias da Rota das Bandeiras, totalizando R$ 649, e mais 167 em trechos administrados pela CCR, com um débito de R$ 1,5 mil.





Com informações do G1